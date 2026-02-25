Скидки
Главный тренер «Тампы» Купер пропустит ближайший матч команды из-за смерти отца
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер пропустит ближайший матч команды с «Торонто Мэйпл Лифс» из-за смерти отца, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, домашняя игра «Тампы» с «Торонто» состоится в ночь на 26 февраля и начнётся в 3:30 мск.

«Молнии» одержали пять побед в последних пяти встречах. «Тампа» набрала 78 очков после 55 встречи и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» с 63 очками после 57 проведённых матчей расположилось на 12-м месте в таблице Востока.

Ранее российские вратари Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Илья Сорокин, представляющий «Нью-Йорк Айлендерс», были включены в список основных претендентов на получение «Везина Трофи» по итогам опроса журналистов ESPN.

Андрей Василевский — главный кандидат на «Везина Трофи» в НХЛ — ESPN
