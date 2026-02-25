Егор Сурин рассказал об изменениях в «Локомотиве» с приходом Боба Хартли

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал об изменениях в ярославском клубе с приходом канадского главного тренера Боба Хартли.

«При Хартли, наверное, стало больше деталей — в тренировочном процессе есть сильная разница. Каждый тренер — это повар, который по-своему готовит команду. Разница есть, мы в коллективе это замечаем, но тяжело объяснить это на словах», — приводит слова Сурина Metaratings.

С 85 очками после 60 матчей ярославцы занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» уже обеспечил себе выход в плей-офф. В следующей игре железнодорожники встретятся со СКА 28 февраля.