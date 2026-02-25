Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Егор Сурин рассказал об изменениях в «Локомотиве» с приходом Боба Хартли

Егор Сурин рассказал об изменениях в «Локомотиве» с приходом Боба Хартли
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин рассказал об изменениях в ярославском клубе с приходом канадского главного тренера Боба Хартли.

«При Хартли, наверное, стало больше деталей — в тренировочном процессе есть сильная разница. Каждый тренер — это повар, который по-своему готовит команду. Разница есть, мы в коллективе это замечаем, но тяжело объяснить это на словах», — приводит слова Сурина Metaratings.

С 85 очками после 60 матчей ярославцы занимают первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» уже обеспечил себе выход в плей-офф. В следующей игре железнодорожники встретятся со СКА 28 февраля.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android