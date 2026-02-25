Скидки
Терещенко: Ларионов — фигура мирового масштаба, дай бог, после его переговоров мы вернёмся

Терещенко: Ларионов — фигура мирового масштаба, дай бог, после его переговоров мы вернёмся
Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова в Милан, где тот провёл переговоры с неназванными лидерами мирового хоккея.

«Игорь Николаевич — это фигура мирового масштаба. Дай бог, чтобы после его переговоров мы вернулись. Нужно верить в лучшее, поэтому надеюсь, что это так. Через два-три месяца будет уже чемпионат мира, на нём мы не сыграем, но какая-то информация там будет. Хотелось бы, чтобы вернули все сборные, основную в том числе. Но хотя бы молодёжные», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Ранее о поездке Игоря Ларионова в Милан высказался бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

