Форвард СКА Голдобин: надеюсь, мы ещё попляшем на Олимпиаде и чемпионатах мира

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о поездке главного тренера армейцев Игоря Ларионова на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026.

– Игорь Ларионов вернулся из поездки. Рассказывал ли он что-то?

– Нет, времени особо не было. Мы пришли, позанимались посмеялись, водички попили чуть-чуть — и на матч.

– СКА выпустил пресс-релиз, в котором рассказал, что делегация команды на Олимпиаде общалась с первыми лицами ИИХФ и с руководителями других организаций. Как вы оцениваете такую работу клуба?

– Очень солидно. Надеюсь, сборную России вернут, и мы ещё попляшем на Олимпиаде, чемпионатах мира. Это очень важно представлять сборную своей страны. Может, я когда-нибудь сыграю, кто знает. Дай бог, моя мечта осуществится.

– Как думаете, Игорь Ларионов сможет убедить нужных людей вернуть сборную России на международные турниры, учитывая его авторитет в хоккейном мире?

– Конечно, авторитет у него сумасшедший. Думаю, договорится, скажет красивые слова — и всё будет, — цитирует Голдобина «Спорт день за днём».