Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА Голдобин: надеюсь, мы ещё попляшем на Олимпиаде и чемпионатах мира

Форвард СКА Голдобин: надеюсь, мы ещё попляшем на Олимпиаде и чемпионатах мира
Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о поездке главного тренера армейцев Игоря Ларионова на финал хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Игорь Ларионов вернулся из поездки. Рассказывал ли он что-то?
– Нет, времени особо не было. Мы пришли, позанимались посмеялись, водички попили чуть-чуть — и на матч.

– СКА выпустил пресс-релиз, в котором рассказал, что делегация команды на Олимпиаде общалась с первыми лицами ИИХФ и с руководителями других организаций. Как вы оцениваете такую работу клуба?
– Очень солидно. Надеюсь, сборную России вернут, и мы ещё попляшем на Олимпиаде, чемпионатах мира. Это очень важно представлять сборную своей страны. Может, я когда-нибудь сыграю, кто знает. Дай бог, моя мечта осуществится.

– Как думаете, Игорь Ларионов сможет убедить нужных людей вернуть сборную России на международные турниры, учитывая его авторитет в хоккейном мире?
– Конечно, авторитет у него сумасшедший. Думаю, договорится, скажет красивые слова — и всё будет, — цитирует Голдобина «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Терещенко: Ларионов — фигура мирового масштаба, дай бог, после его переговоров мы вернёмся
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android