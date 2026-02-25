Скидки
«Бесконечно горд, что играл на том турнире». Мозякин — о золоте Олимпиады-2018

Комментарии

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Мозякин вспомнил о победе на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

«Не могу поверить, что с «золотого» финала Олимпиады-2018 прошло уже восемь лет! В Пхёнчхане у нас собралась классная команда, мы взяли заслуженную золотую медаль, которая стала одной из самых значимых в карьере! Бесконечно горд, что играл на том турнире и стал частью той победы! Первые моменты триумфа – навсегда в памяти!» — написал Мозякин в своём телеграм-канале.

Напомним, на Олимпиаде-2018 сборная олимпийских спортсменов из России выиграла золотые медали, одолев в финале Германию (4:3 ОТ).

