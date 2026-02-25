Кросби: я был гораздо ближе к участию в игре за золото Олимпиады, чем думал

Капитан сборной Канады и «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о своём неучастии в финальной игре олимпийского турнира со сборной США (1:2 ОТ) из-за травмы.

«Я был гораздо ближе к участию в игре за золото Олимпиады, чем думал. Не думал, что у меня будет такая возможность. Шанс, что у меня появится такая возможность, был невелик, но персонал команды был просто невероятен», — приводит слова Кросби журналист Джош Гетцофф на своей странице в социальной сети Х.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Ранее стало известно, что Кросби после травмы на Олимпийских играх пропустит как минимум месяц.