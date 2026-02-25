Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Впечатление, что он прошёл школу защитника в ЦСКА у Тихонова». Юрзинов — о Куинне Хьюзе

«Впечатление, что он прошёл школу защитника в ЦСКА у Тихонова». Юрзинов — о Куинне Хьюзе
Комментарии

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высоко оценил игру защитника сборной США Куинна Хьюза на Олимпиаде в Италии.

— Что лично для себя вы отметили во время Игр-2026?
— У канадцев и американцев очень талантливые команды. У тех же американцев много молодёжи, иногда складывалось такое впечатление, что она взяла всё лучшее именно из нашей школы хоккея.

Вы видели, как действовал, например, защитник Хьюз, как он катался и подключался, как дирижировал и брал игру на себя? Какой талантливый мальчишка! Такое впечатление, что он прошёл школу защитника в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова рядом, например, с Вячеславом Фетисовым или Алексеем Касатоновым. Для появления таких защитников, таких российских талантов и была создана КХЛ! — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Владимир Юрзинов ответил на вопрос, нужно ли показывать Олимпиаду по российскому ТВ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android