«Впечатление, что он прошёл школу защитника в ЦСКА у Тихонова». Юрзинов — о Куинне Хьюзе

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший высоко оценил игру защитника сборной США Куинна Хьюза на Олимпиаде в Италии.

— Что лично для себя вы отметили во время Игр-2026?

— У канадцев и американцев очень талантливые команды. У тех же американцев много молодёжи, иногда складывалось такое впечатление, что она взяла всё лучшее именно из нашей школы хоккея.

Вы видели, как действовал, например, защитник Хьюз, как он катался и подключался, как дирижировал и брал игру на себя? Какой талантливый мальчишка! Такое впечатление, что он прошёл школу защитника в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова рядом, например, с Вячеславом Фетисовым или Алексеем Касатоновым. Для появления таких защитников, таких российских талантов и была создана КХЛ! — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.