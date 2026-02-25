Скидки
Кросби высказался о столкновении с Гудасом, которое привело к травме Сидни

Кросби высказался о столкновении с Гудасом, которое привело к травме Сидни
Капитан сборной Канады и «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о столкновении с защитником сборной Чехии Радко Гудасом, которое привело к травме канадского игрока.

«У меня нет претензий к его игре. Он пытался играть жёстко и напористо. Играть упорно, как и любой защитник. С моей стороны всё пошло не так. Это хоккей, такое случается. К сожалению, это одна из таких вещей», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Кросби получил повреждение в четвертьфинальной встрече со сборной Чехии и пропустил два последних матча канадцев на турнире. «Питтсбург» поместил Кросби в список травмированных.

