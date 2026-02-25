Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вадим Шипачёв стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 700 результативных передач

Вадим Шипачёв стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 700 результативных передач
Комментарии

В эти минуты в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимает минское «Динамо». Идёт второй период, счёт 5:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Перерыв
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Шипачёв, Спунер) – 03:19 (5x5)     0:2 Диц (Смит, Липский) – 09:40 (5x5)     0:3 Бориков (Хэмилтон) – 14:03 (5x5)     0:4 Шипачёв – 19:31 (5x5)     0:5 Смит (Мороз, Шипачёв) – 21:08 (5x5)     1:5 Малышев (Хёфенмайер, Поляков) – 35:09 (5x5)    

Форвард белорусского клуба Вадим Шипачёв в игре отдал две результативные передачи и добрался до отметки в 700 ассистов в КХЛ. 38-летний Шипачёв стал первым игроком в истории КХЛ, кто отдал 700 передач. Из действующих хоккеистов ближе к Вадиму Александр Радулов (510) и Никита Гусев (469).

До игры с ХК «Сочи» Вадим Шипачёв провёл 55 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 36 очков.

Материалы по теме
Шипачёв — об Олимпиаде: у нас много спорта в стране, нужно всегда поддерживать своих
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android