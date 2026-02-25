Вадим Шипачёв стал первым игроком в истории КХЛ, отдавшим 700 результативных передач
В эти минуты в Сочи проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» принимает минское «Динамо». Идёт второй период, счёт 5:0 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Перерыв
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Шипачёв, Спунер) – 03:19 (5x5) 0:2 Диц (Смит, Липский) – 09:40 (5x5) 0:3 Бориков (Хэмилтон) – 14:03 (5x5) 0:4 Шипачёв – 19:31 (5x5) 0:5 Смит (Мороз, Шипачёв) – 21:08 (5x5) 1:5 Малышев (Хёфенмайер, Поляков) – 35:09 (5x5)
Форвард белорусского клуба Вадим Шипачёв в игре отдал две результативные передачи и добрался до отметки в 700 ассистов в КХЛ. 38-летний Шипачёв стал первым игроком в истории КХЛ, кто отдал 700 передач. Из действующих хоккеистов ближе к Вадиму Александр Радулов (510) и Никита Гусев (469).
До игры с ХК «Сочи» Вадим Шипачёв провёл 55 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 36 очков.
