Андрей Николишин оценил формат проведения хоккейного турнира на Олимпиаде

Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин высказался о формате хоккейного турнира на Олимпиаде.

«Считаю, что да, такой формат нужен, потому что это же Олимпиада, она проходит в очень короткие сроки. Уместить в них полноценный турнир невозможно. А приехать на две игры и потом уехать домой, наверное, не совсем правильно. Мне кажется, хоккей должен идти с первого до последнего дня Олимпиады, так что считаю этот формат хорошим. Просто в нём нужно правильно разобраться», — приводит слова Николишина «Газета.Ru».

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что ИИХФ планирует и дальше использовать формат овертайма «три на три» на матчах Олимпийских игр.

