Филипп Долганов установил новый рекорд «Нефтехимика» по продолжительности «сухой» серии

В эти минуты в Москве проходит встреча Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и нижнекамским «Нефтехимиком». После второго периода счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов установил новый клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии. По итогам двух периодов матча с ЦСКА его серия составляет 215 минут и 19 секунд, предыдущий рекорд был установлен в этом же сезоне Ярославом Озолиным (213:34).

«Нефтехимик» с 63 очками после 59 матчей находится на шестой строчке Востока.