Филипп Долганов установил новый рекорд «Нефтехимика» по продолжительности «сухой» серии

В эти минуты в Москве проходит встреча Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и нижнекамским «Нефтехимиком». После второго периода счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бучельников (Коваленко, Зернов) – 48:56 (5x5)     2:0 Соркин (Полтапов, Холлоуэлл) – 52:28 (4x4)    

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов установил новый клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии. По итогам двух периодов матча с ЦСКА его серия составляет 215 минут и 19 секунд, предыдущий рекорд был установлен в этом же сезоне Ярославом Озолиным (213:34).

«Нефтехимик» с 63 очками после 59 матчей находится на шестой строчке Востока.

