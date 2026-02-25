Скидки
Райли Савчук побил бомбардирский рекорд «Лады» за одну регулярку КХЛ

Райли Савчук побил бомбардирский рекорд «Лады» за одну регулярку КХЛ
В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» принимает тольяттинскую «Ладу». После второго периода счёт равный — 3:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лямкин (Миллер, Сафонов) – 00:34 (5x5)     2:0 Кателевский (Дыняк, Бардин) – 05:07 (5x5)     3:0 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 11:32 (5x3)     3:1 Михайлов – 25:27 (5x5)     3:2 Граовац (Романов, Коттон) – 39:41 (5x5)     3:3 Тянулин (Савчук) – 39:59 (5x4)     3:4 Савчук (Михайлов, Тянулин) – 40:32 (5x5)     4:4 Денисенко (Пустозёров, Карпухин) – 50:56 (5x5)     4:5 Кугрышев – 65:00    

Передачу на третий гол «Лады», забитый Артуром Тянулиным, в матче отдал Райли Савчук. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, форвард тольяттинского клуба набрал 41-е (21+20) очко в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 и побил клубный рекорд в КХЛ Никиты Филатова (40 очков).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Запада.

