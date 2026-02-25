Райли Савчук побил бомбардирский рекорд «Лады» за одну регулярку КХЛ

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Ак Барс» принимает тольяттинскую «Ладу». После второго периода счёт равный — 3:3.

Передачу на третий гол «Лады», забитый Артуром Тянулиным, в матче отдал Райли Савчук. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, форвард тольяттинского клуба набрал 41-е (21+20) очко в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 и побил клубный рекорд в КХЛ Никиты Филатова (40 очков).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Запада.