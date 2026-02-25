«Печально, что это так политизируется». Трочек — о победе США на хоккейном турнире ОИ

Нападающий сборной США Винсент Трочек высказался о политизации победы национальной команды на хоккейном турнире Олимпиады.

«Печально, что это так политизируется. Мы все очень гордимся тем, что мы американцы, которые завоевали золотую медаль. Мы поехали туда с определённой целью — выиграть золото, сделать это для нашей страны, нам это удалось. Печально, что это автоматически превращается в политику, когда всё, чего мы действительно хотели, — это как можно лучше представлять свою страну», — приводит слова Трочека Винс Меркольяно на своей странице в социальной сети Х.

В финальном матче американская сборная обыграла Канаду со счётом 2:1 в овертайме.