ХК ЦСКА в Москве всухую победил «Нефтехимик», забросив дважды в третьем периоде

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В середине третьего периода Дмитрий Бучельников открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Максим Соркин удвоил преимущество ЦСКА в счёте.

Отметим, ЦСКА впервые в сезоне победил «Нефтехимик».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 27 февраля встретится с «Шанхайскими Драконами» в Москве. «Нефтехимик» в следующем матче сыграет в гостях с «Амуром» 1 марта.