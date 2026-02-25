ХК ЦСКА в Москве всухую победил «Нефтехимик», забросив дважды в третьем периоде
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бучельников (Коваленко, Зернов) – 48:56 (5x5) 2:0 Соркин (Полтапов, Холлоуэлл) – 52:28 (4x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В середине третьего периода Дмитрий Бучельников открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Максим Соркин удвоил преимущество ЦСКА в счёте.
Отметим, ЦСКА впервые в сезоне победил «Нефтехимик».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 27 февраля встретится с «Шанхайскими Драконами» в Москве. «Нефтехимик» в следующем матче сыграет в гостях с «Амуром» 1 марта.
