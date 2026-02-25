Скидки
Сочи – Динамо Мн, результат матча 25 февраля 2026 года, счёт 2:7, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» со счётом 7:2 в гостях разгромило ХК «Сочи»
В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Шипачёв, Спунер) – 03:19 (5x5)     0:2 Диц (Смит, Липский) – 09:40 (5x5)     0:3 Бориков (Хэмилтон) – 14:03 (5x5)     0:4 Шипачёв – 19:31 (5x5)     0:5 Смит (Мороз, Шипачёв) – 21:08 (5x5)     1:5 Малышев (Хёфенмайер, Поляков) – 35:09 (5x5)     1:6 Лимож (Кузнецов, Энас) – 41:31 (5x4)     1:7 Бориков (Воронин, Лайл) – 47:27 (5x5)     2:7 Бикмуллин (Гуськов, Сероух) – 59:43 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Динамо» шайбы на свой счёт записали Вадим Мороз, Даррен Диц, Егор Бориков (дубль), Вадим Шипачёв, Тай Смит, Алекс Лимож. У хозяев голы на счету Антона Малышева и Рафаэля Бикмуллина.

Отметим, белорусский клуб третий раз в сезоне победил сочинскую команду. Общий счёт двух игр, прошедших ранее — 13:4 в пользу «Динамо».

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги команды встретятся в Сочи вновь. Игра запланирована на 27 февраля.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
