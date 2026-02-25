Минское «Динамо» со счётом 7:2 в гостях разгромило ХК «Сочи»

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и минским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе «Динамо» шайбы на свой счёт записали Вадим Мороз, Даррен Диц, Егор Бориков (дубль), Вадим Шипачёв, Тай Смит, Алекс Лимож. У хозяев голы на счету Антона Малышева и Рафаэля Бикмуллина.

Отметим, белорусский клуб третий раз в сезоне победил сочинскую команду. Общий счёт двух игр, прошедших ранее — 13:4 в пользу «Динамо».

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги команды встретятся в Сочи вновь. Игра запланирована на 27 февраля.