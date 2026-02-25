«Лада» отыгралась с 0:3 и вырвала победу у «Ак Барса» в серии буллитов
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лямкин (Миллер, Сафонов) – 00:34 (5x5) 2:0 Кателевский (Дыняк, Бардин) – 05:07 (5x5) 3:0 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 11:32 (5x3) 3:1 Михайлов – 25:27 (5x5) 3:2 Граовац (Романов, Коттон) – 39:41 (5x5) 3:3 Тянулин (Савчук) – 39:59 (5x4) 3:4 Савчук (Михайлов, Тянулин) – 40:32 (5x5) 4:4 Денисенко (Пустозёров, Карпухин) – 50:56 (5x5) 4:5 Кугрышев – 65:00
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Лады» шайбы на свой счёт записали Никита Михайлов, Тайлер Граовац, Артур Тянулин, Райли Савчук. У «Ак Барса» голы забили Никита Лямкин, Дмитрий Кателевский, Митчелл Миллер, Григорий Денисенко. В серии буллитов точнее оказались гости.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» 27 февраля встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. «Лада» в следующем матче сыграет дома с «Шанхайскими Драконами» 1 марта.
Комментарии
