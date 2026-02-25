Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» поместил форварда Сонни Милано на драфт отказов

«Вашингтон» поместил форварда Сонни Милано на драфт отказов
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» поместил нападающего Сонни Милано на драфт отказов. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х. В течение 24 часов 29-летнего хоккеиста может забрать себе любая другая команда НХЛ.

Отмечается, что ранее форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл был выведен из списка травмированных. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Милано провёл 31 матч, набрав 8 (4+4) очков.

«Вашингтон» с 65 очками после 59 проведённых матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, в чём причина спада результативности в команде.

Материалы по теме
«Дело не только во мне». Овечкин — о спаде результативности в «Вашингтоне»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android