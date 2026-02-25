«Вашингтон» поместил форварда Сонни Милано на драфт отказов

«Вашингтон Кэпиталз» поместил нападающего Сонни Милано на драфт отказов. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х. В течение 24 часов 29-летнего хоккеиста может забрать себе любая другая команда НХЛ.

Отмечается, что ранее форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл был выведен из списка травмированных. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Милано провёл 31 матч, набрав 8 (4+4) очков.

«Вашингтон» с 65 очками после 59 проведённых матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, в чём причина спада результативности в команде.