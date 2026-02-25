Десятков: приходя в «Ладу», я не сомневался, что что-то получится, работа видна

Главный тренер «Лады» Павел Десятков оценил победный матч с «Ак Барсом» (5:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Не открою секретов. Плохо начали, соперник воспользовался этим, был активным в борьбе. Мы проигрывали, пришлось менять сочетания. Во втором периоде вернулись в игру, в концовке должны были забивать в большинстве, пятиминутное удаление было, в овертайме «4 на 3» не реализовали. Как сложилось так сложилось, всё что не делается – к лучшему.

Было достаточно времени, ребята молодцы, что не затянули с этим. Приходя в «Ладу», я не сомневался, шёл уверенным, что что-то получится. Жалко, что не всё сразу заработало, много времени ушло, но работа видна. Результат хотелось видеть другой. Но если бы ребята играли на личные контракты, то мы бы уехали 0:6 сегодня и всё», – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.