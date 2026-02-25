Скидки
Хоккей

Десятков: приходя в «Ладу», я не сомневался, что что-то получится, работа видна

Десятков: приходя в «Ладу», я не сомневался, что что-то получится, работа видна
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков оценил победный матч с «Ак Барсом» (5:4 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лямкин (Миллер, Сафонов) – 00:34 (5x5)     2:0 Кателевский (Дыняк, Бардин) – 05:07 (5x5)     3:0 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 11:32 (5x3)     3:1 Михайлов – 25:27 (5x5)     3:2 Граовац (Романов, Коттон) – 39:41 (5x5)     3:3 Тянулин (Савчук) – 39:59 (5x4)     3:4 Савчук (Михайлов, Тянулин) – 40:32 (5x5)     4:4 Денисенко (Пустозёров, Карпухин) – 50:56 (5x5)     4:5 Кугрышев – 65:00    

«Не открою секретов. Плохо начали, соперник воспользовался этим, был активным в борьбе. Мы проигрывали, пришлось менять сочетания. Во втором периоде вернулись в игру, в концовке должны были забивать в большинстве, пятиминутное удаление было, в овертайме «4 на 3» не реализовали. Как сложилось так сложилось, всё что не делается – к лучшему.

Было достаточно времени, ребята молодцы, что не затянули с этим. Приходя в «Ладу», я не сомневался, шёл уверенным, что что-то получится. Жалко, что не всё сразу заработало, много времени ушло, но работа видна. Результат хотелось видеть другой. Но если бы ребята играли на личные контракты, то мы бы уехали 0:6 сегодня и всё», – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Видео
«Лада» отыгралась с 0:3 и вырвала победу у «Ак Барса» в серии буллитов
