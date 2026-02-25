Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В целом, ничего плохого, только хорошие воспоминания». Томпсон — о поражении в финале ОИ

«В целом, ничего плохого, только хорошие воспоминания». Томпсон — о поражении в финале ОИ
Комментарии

Вратарь сборной Канады Логан Томпсон прокомментировал поражение в финале Олимпийских игр от команды США.

«Я был рад подарку в виде плюшевой игрушки. Это здорово, безусловно, часть впечатлений. В целом, ничего плохого, только хорошие воспоминания», — приводит слова Томпсона журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Мужской олимпийский хоккейный турнир проходил в Милане с 11 по 22 февраля. В финале Олимпиады-2026 встретились сборные Канады и США, игра завершилась победой американцев со счётом 2:1 в овертайме.

Ранее капитан сборной Канады и «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о столкновении с защитником сборной Чехии Радко Гудасом, которое привело к травме канадского игрока.

Материалы по теме
Кросби высказался о столкновении с Гудасом, которое привело к травме Сидни
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android