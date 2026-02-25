«В целом, ничего плохого, только хорошие воспоминания». Томпсон — о поражении в финале ОИ

Вратарь сборной Канады Логан Томпсон прокомментировал поражение в финале Олимпийских игр от команды США.

«Я был рад подарку в виде плюшевой игрушки. Это здорово, безусловно, часть впечатлений. В целом, ничего плохого, только хорошие воспоминания», — приводит слова Томпсона журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Мужской олимпийский хоккейный турнир проходил в Милане с 11 по 22 февраля. В финале Олимпиады-2026 встретились сборные Канады и США, игра завершилась победой американцев со счётом 2:1 в овертайме.

