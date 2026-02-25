Десятков — об «Ак Барсе»: у вас много ненужных игроков, я парочку присмотрел, заберу

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после победы над «Ак Барсом» (5:4 Б) высказался об игроках казанской команды, которые подошли бы тольяттинскому клубу.

«Я давно хотел забрать Арсена Таймазова. У вас много ненужных игроков, я ещё парочку присмотрел. Пока забрать не могу, но заберу.

Надеюсь, что получится договориться о полноценном переходе Арсена, мы и брали игрока с таким прицелом, на полноценный переход. Рассчитываем, что получится договориться, найти выгодные варианты для Казани, не знаю, что предложим, это уже вопрос к руководству», – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.