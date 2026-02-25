Десятков — об «Ак Барсе»: у вас много ненужных игроков, я парочку присмотрел, заберу
Главный тренер «Лады» Павел Десятков после победы над «Ак Барсом» (5:4 Б) высказался об игроках казанской команды, которые подошли бы тольяттинскому клубу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лямкин (Миллер, Сафонов) – 00:34 (5x5) 2:0 Кателевский (Дыняк, Бардин) – 05:07 (5x5) 3:0 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 11:32 (5x3) 3:1 Михайлов – 25:27 (5x5) 3:2 Граовац (Романов, Коттон) – 39:41 (5x5) 3:3 Тянулин (Савчук) – 39:59 (5x4) 3:4 Савчук (Михайлов, Тянулин) – 40:32 (5x5) 4:4 Денисенко (Пустозёров, Карпухин) – 50:56 (5x5) 4:5 Кугрышев – 65:00
«Я давно хотел забрать Арсена Таймазова. У вас много ненужных игроков, я ещё парочку присмотрел. Пока забрать не могу, но заберу.
Надеюсь, что получится договориться о полноценном переходе Арсена, мы и брали игрока с таким прицелом, на полноценный переход. Рассчитываем, что получится договориться, найти выгодные варианты для Казани, не знаю, что предложим, это уже вопрос к руководству», – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
