Нападающий «Ак Барса» Яшкин высказался о домашнем поражении от «Лады»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал домашнее поражение от «Лады» (4:5 Б).

«Начали играть не в тот хоккей, который надо. Ребята молодцы, выстояли в меньшинстве. Надо было по-другому их благодарить за это. Наверное, потеряли концентрацию. Это часто бывает при таком счёте. На буллитах пытался что-то придумать, но вратарь молодец, прочитал. Ребята молодцы, выстояли в меньшинстве. Надо было по-другому их благодарить за это.

Всё дальше зависит уже от нас, какие уроки извлечём. Думаю, каждая команда хочет побороться за место повыше в таблице. От игры к игре идём, готовимся», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.