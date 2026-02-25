Нападающий «Ак Барса» Яшкин высказался о домашнем поражении от «Лады»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал домашнее поражение от «Лады» (4:5 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лямкин (Миллер, Сафонов) – 00:34 (5x5) 2:0 Кателевский (Дыняк, Бардин) – 05:07 (5x5) 3:0 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 11:32 (5x3) 3:1 Михайлов – 25:27 (5x5) 3:2 Граовац (Романов, Коттон) – 39:41 (5x5) 3:3 Тянулин (Савчук) – 39:59 (5x4) 3:4 Савчук (Михайлов, Тянулин) – 40:32 (5x5) 4:4 Денисенко (Пустозёров, Карпухин) – 50:56 (5x5) 4:5 Кугрышев – 65:00
«Начали играть не в тот хоккей, который надо. Ребята молодцы, выстояли в меньшинстве. Надо было по-другому их благодарить за это. Наверное, потеряли концентрацию. Это часто бывает при таком счёте. На буллитах пытался что-то придумать, но вратарь молодец, прочитал. Ребята молодцы, выстояли в меньшинстве. Надо было по-другому их благодарить за это.
Всё дальше зависит уже от нас, какие уроки извлечём. Думаю, каждая команда хочет побороться за место повыше в таблице. От игры к игре идём, готовимся», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
