Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил разгромную победу над «Сочи»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (7:2).

– Начало для нас сложилось очень здорово. Мы хорошо сыграли первый период, сделали гандикап. Большинство сработало. Много вещей, которые нам понравились, сработали. Тяжеловато, но всё-таки надо держать на протяжении всей игры свою линию.

– В чём особенность спаренных матчей, особенно на выезде?

– У нас такое второй раз за три года моей работы в Минске. У себя играли спаренные матчи с «Сочи» и здесь. Но специфика такая. Расписание лига даёт. Мы подстраиваем подготовку под расписание, — приводит слова Квартальнова сайт «Динамо».