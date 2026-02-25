Скидки
Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил разгромную победу над «Сочи»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над «Сочи» (7:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Шипачёв, Спунер) – 03:19 (5x5)     0:2 Диц (Смит, Липский) – 09:40 (5x5)     0:3 Бориков (Хэмилтон) – 14:03 (5x5)     0:4 Шипачёв – 19:31 (5x5)     0:5 Смит (Мороз, Шипачёв) – 21:08 (5x5)     1:5 Малышев (Хёфенмайер, Поляков) – 35:09 (5x5)     1:6 Лимож (Кузнецов, Энас) – 41:31 (5x4)     1:7 Бориков (Воронин, Лайл) – 47:27 (5x5)     2:7 Бикмуллин (Гуськов, Сероух) – 59:43 (5x4)    

– Начало для нас сложилось очень здорово. Мы хорошо сыграли первый период, сделали гандикап. Большинство сработало. Много вещей, которые нам понравились, сработали. Тяжеловато, но всё-таки надо держать на протяжении всей игры свою линию.

– В чём особенность спаренных матчей, особенно на выезде?
– У нас такое второй раз за три года моей работы в Минске. У себя играли спаренные матчи с «Сочи» и здесь. Но специфика такая. Расписание лига даёт. Мы подстраиваем подготовку под расписание, — приводит слова Квартальнова сайт «Динамо».

Минское «Динамо» со счётом 7:2 в гостях разгромило ХК «Сочи»
