«Это не мужской хоккей». Игорь Никитин — о пятиминутном удалении игрока ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (2:0) и высказался о большом штрафе Ивана Дроздова за удар клюшкой.

— Опять хочу обратить внимание на пятиминутные удаления. Это не мужской хоккей, мы идём непонятно куда. Начинаются валяния. Я понимаю, что они для своей команды стараются. Но ещё раз – хоккей всегда отличался тем, что в него играют настоящие мужчины. Так нельзя. Парни молодцы, это удаление как раз дало такой тонус, который позволил нам сегодня выиграть.

— Клим Костин не доиграл матч. У него повреждение?

— Клим Костин как раз играет в мужской хоккей. Шайба попала ему в палец, давали обезболивающее, он терпел. Вот это мужской хоккей, это то, на что ходят болельщики. И нижнекамские ребята тоже садились под шайбу. Вот это нужно приветствовать.

— В последнее время есть проблемы с реализацией большинства. С чем это связано?

— Мы видим проблемы не только в большинстве, у нас все игры тяжёлые в плане реализации моментов. Все моменты — первого шанса, а должны быть заряжены на вторые добивания, не просто забивать первым движением. Надо перестроиться. В большинстве то же самое.

— Гамзин и Самонов играют здорово. Будете ли продолжать чередовать их до конца регулярного чемпионата?

— Они оба заслужили игровое время. Но кого-то из них нельзя назвать явным первым номером. У нас непростое решение, поэтому логично давать играть, чтобы они были в тонусе. И в тренировочном процессе Рашид Давыдов с ними занимается, есть моменты, в которых надо добавлять. Здесь для нас всё стандартно, — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

