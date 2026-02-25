Скидки
«Сегодня у «Нефтехимика» не было в атаке шансов вообще». Гришин — о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о гостевом поражении от ЦСКА (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бучельников (Коваленко, Зернов) – 48:56 (5x5)     2:0 Соркин (Полтапов, Холлоуэлл) – 52:28 (4x4)    

«Сегодня у нас не было в атаке шансов вообще, противники здорово сыграли в обороне. Показали нам, как они практически всё накрывают. Мы не нашли никаких шансов, никаких вариантов обострить. Один буллит прилетел непонятный — и тот не реализовали. В целом счёт по делу.

Федотов исполнял буллит, потому что нет Белозёрова и Артамонова. Макс был уверен, мы кивнули друг другу: «Давай». Не скажу, что он на тренировках лучше всех исполняет. У нас по-разному, иногда очень много реализуется на тренировках, иногда — очень мало. Мы в начале сезона вели статистику, но потом поняли, что это не коррелирует с тем, кто сколько забивает на играх, и забросили это дело.

У нас кризис в атаке, забиваем очень мало голов. Даже в тех матчах, которые выиграли, одну-две шайбы забрасывали. Это самый главный кризис. Мы много тренируемся в этом плане, стараемся на тренировках проработать, но почему-то в играх никак не получается», — цитирует Гришина сайт КХЛ.

