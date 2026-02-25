Результаты матчей КХЛ на 25 февраля 2026 года

Сегодня, 25 февраля, состоялись три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 25 февраля 2026 года:

ЦСКА – «Нефтехимик» — 2:0;

«Ак Барс» – «Лада» — 4:5 Б;

ХК «Сочи» – «Динамо» Мн — 2:7.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 85 очками после 60 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 94 очка после 58 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.