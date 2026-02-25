Результаты матчей ВХЛ на 25 февраля 2026 года

Сегодня, 25 февраля, состоялись пять встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 25 февраля 2026 года:

«Омские Крылья» – СКА-ВМФ — 1:0 Б;

ХК «Норильск» – «Рубин» — 2:5;

ХК «Тамбов» – «Ростов» — 0:1;

«Торпедо-Горький» – «Барс» — 5:0;

«Челны» – «Южный Урал» — 3:4 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 55 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.