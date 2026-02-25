Результаты матчей МХЛ на 25 февраля 2026 года

Сегодня, 25 февраля, состоялись семь встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 25 февраля 2026 года:

«Авто – МХК «Молот» — 4:1;

«Снежные Барсы» – «Ирбис» — 2:1;

«Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» СПб — 0:2;

ХК «Капитан» – МХК «Динамо-Карелия» — 4:3;

МХК «Атлант» – МХК «Спартак MAX» — 5:3;

МХК «Динамо» М – «Сахалинские Акулы» — 2:1 ОТ;

Академия Михайлова – «Тайфун» — 2:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.