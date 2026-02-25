Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Лады», где команда вела со счётом 3:0

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Лады» (4:5 Б), где казанский клуб вёл со счётом 3:0.

– У нас был хороший, стабильный отрезок в последних играх. И сегодня хорошо провели первый период – и в давление играли, и контроль шайбы был. Дальше – потеря концентрации, несогласованные действия, которые влияют на результат. У нас таких было несколько подряд. Мы смогли вернуться в игру, сравняли счёт, были моменты, чтобы не доводить до буллитов. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Вы согласны, что главная проблема «Ак Барса» – это волнообразная игра?

– Я бы не сказал, что мы бросили играть или не хотели играть. Просто несогласованные действия приводили к пропущенным шайбам. Да, наверное, на молекулы разберём концовку второго периода, когда когда пропустили два гола подряд.

– «Ак Барс» часто в сезоне упускает матчи, ведя в счёте. В чём причина?

– Если брать сегодняшний матчи, то больше даже несогласованность действий приводит к таким моментам, чем потеря концентрации. Нужно разбирать, доносить. Будем смотреть, как эти недочёты можно устранить

– Вы сказали о потере концентрации. Хоккеисты «свалились» в личные действия при счёте 3:0? Почему команда сталкивается с этим перед плей-офф?

– Потеря концентрации, но скорее несогласованные действия, которые и привели к пропущенным шайбам. Каждая игра – это опыт. Сегодня мы получили такой урок. Но в предыдущих матчах мы видели много хороших и правильных отрезков. Есть моменты, в которых, возможно, кто-то думает уже о самом важном этапе сезона. Разберёмся, поговорим с ребятами. Поправим это. Возможно, кому-то голову нужно поправить, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».