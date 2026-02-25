Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Лады», где команда вела со счётом 3:0

Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от «Лады», где команда вела со счётом 3:0
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении от «Лады» (4:5 Б), где казанский клуб вёл со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лямкин (Миллер, Сафонов) – 00:34 (5x5)     2:0 Кателевский (Дыняк, Бардин) – 05:07 (5x5)     3:0 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 11:32 (5x3)     3:1 Михайлов – 25:27 (5x5)     3:2 Граовац (Романов, Коттон) – 39:41 (5x5)     3:3 Тянулин (Савчук) – 39:59 (5x4)     3:4 Савчук (Михайлов, Тянулин) – 40:32 (5x5)     4:4 Денисенко (Пустозёров, Карпухин) – 50:56 (5x5)     4:5 Кугрышев – 65:00    

– У нас был хороший, стабильный отрезок в последних играх. И сегодня хорошо провели первый период – и в давление играли, и контроль шайбы был. Дальше – потеря концентрации, несогласованные действия, которые влияют на результат. У нас таких было несколько подряд. Мы смогли вернуться в игру, сравняли счёт, были моменты, чтобы не доводить до буллитов. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Вы согласны, что главная проблема «Ак Барса» – это волнообразная игра?
– Я бы не сказал, что мы бросили играть или не хотели играть. Просто несогласованные действия приводили к пропущенным шайбам. Да, наверное, на молекулы разберём концовку второго периода, когда когда пропустили два гола подряд.

– «Ак Барс» часто в сезоне упускает матчи, ведя в счёте. В чём причина?
– Если брать сегодняшний матчи, то больше даже несогласованность действий приводит к таким моментам, чем потеря концентрации. Нужно разбирать, доносить. Будем смотреть, как эти недочёты можно устранить

– Вы сказали о потере концентрации. Хоккеисты «свалились» в личные действия при счёте 3:0? Почему команда сталкивается с этим перед плей-офф?
– Потеря концентрации, но скорее несогласованные действия, которые и привели к пропущенным шайбам. Каждая игра – это опыт. Сегодня мы получили такой урок. Но в предыдущих матчах мы видели много хороших и правильных отрезков. Есть моменты, в которых, возможно, кто-то думает уже о самом важном этапе сезона. Разберёмся, поговорим с ребятами. Поправим это. Возможно, кому-то голову нужно поправить, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

Материалы по теме
Видео
«Лада» отыгралась с 0:3 и вырвала победу у «Ак Барса» в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android