«Здесь очень скоростной хоккей». Легионер «Сочи» сравнил КХЛ с другими хоккейными лигами

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден поделился ощущениями от дебютного сезона в КХЛ.

— Вы перешли в «Сочи» летом. Насколько КХЛ и Россия отличаются от Северной Америки?

— Россия, конечно, отличается от Канады. Но Сочи – очень приятный город, находиться в нём действительно весело. А так отличий очень много.

— До перехода вы также играли в Германии и Финляндии. Есть ли схожие черты между местными лигами и КХЛ?

— Если говорить о стиле хоккея, в Финляндии он более оборонительный – все чётко соблюдают план игры. Я бы сказал, что лига Германии, вероятно, ближе к североамериканскому стилю, только с чуть большим размером площадки. Здесь же очень скоростной хоккей.

— Можно ли сказать, что сильнейшие российские команды ближе к североамериканским по стилю игры?

— О, это очень сложный вопрос. Думаю, это сочетание всех лиг, вместе взятых, – сказал Боден в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.