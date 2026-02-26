Скидки
Канадский форвард «Сочи» рассказал, с кем советовался перед переездом в Россию

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден рассказал, с кем советовался перед переездом в Россию. Канадский форвард пополнил состав «леопардов» в прошлое межсезонье и проводит дебютный сезон в лиге.

— Перед переездом в Россию говорили с соотечественниками?
— Некоторые игроки, которые выступали в КХЛ, подсказали мне, чего ожидать, но никогда не узнаешь всё наверняка, пока сам не окажешься здесь. Мне давали советы, но всему пришлось учиться по ходу дела.

— А с кем советовались, если не секрет?
— Я говорил с Жан-Себастьеном Ди, он играл за «Нефтехимик», но ушёл в прошлом году, с Максом Комтуа из «Динамо», Девином Броссо, который сейчас в Уфе. Все они сказали, что им тут нравится, – сказал Боден в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

