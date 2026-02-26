«Не могу сказать, что был шокирован». Легионер «Сочи» — о предсезонке у Крикунова

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден прокомментировал первую предсезонку за карьеру в КХЛ, которую он прошёл под руководством бывшего главного тренера южного клуба Владимира Крикунова.

— Вы говорили, что подготовка перед сезоном выдалась тяжёлой. Экс-тренер вашей команды Владимир Крикунов известен по своим сложным упражнениям. Не шокировало ли вас это?

— Не могу сказать, что был шокирован. Здесь практикуются разные вещи на тренировках, но я горжусь, что нахожусь в отличной форме. Очень был доволен тренировочным лагерем и всем тем, что мы делали, однако, конечно, это было по-другому. Иногда меня немного удивляло то, что мы делали, но при этом нравилось пробовать что-то новое и получать новые впечатления

— Сейчас вы тренируетесь под руководством довольно молодого тренера Дмитрия Михайлова. Чувствуете разницу?

— Они разные, но в то же время у них много общего. Возникают сложности с языком, языковой барьер, порой действительно не сразу понимал, что говорят тренеры. Так что иногда с переводом возникают трудности. Однако полагаю, что они понимают хоккей одинаково, возможно, просто иначе воплощают свои идеи в жизнь, – сказал Боден в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.