«Полностью так и не адаптировался». Канадский нападающий «Сочи» — об игре в КХЛ

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден высказался о дебютном сезоне в КХЛ и ответил на вопрос, определился он уже с дальнейшими планами.

— У вас контракт до конца сезона. Определились ли уже с дальнейшими планами?
— Не могу сказать. Честно говоря, пока рано об этом говорить. Нужно завершить этот сезон достойно, с качественной игрой. А потом уже решим, что будет дальше.

— Но к КХЛ вы, можно сказать, до конца адаптировались?
— Как уже сказал, это сложная лига. Мне кажется, необходимо время, чтобы адаптироваться. Думаю, полностью пока так и не адаптировался, но уже лучше, чем в начале сезона. Возможно, добился некоторого прогресса, – сказал Боден в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

