Кросби – о своих решениях на ОИ-2026: нельзя позволять таким вещам закрадываться в голову

Капитан сборной Канады и «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос, повлияла ли возможность того, что это будут его последние Олимпийские игры, на принятие каких-либо решений на Играх-2026.

«Я стараюсь не заглядывать так далеко вперёд. Мои мысли были только о том, чтобы попытаться сыграть. Нельзя позволять таким вещам закрадываться в голову, когда ты пытаешься что-то преодолеть или сталкиваешься с трудностями. Думаю, худшее, что можно сделать, это прокручивать в голове самые плохие сценарии. Я просто старался сохранять позитивный настрой, сосредоточиться на игре и найти способ справиться с этим. К сожалению, этого не произошло. До этого ещё далеко, но я действительно старался не думать об этом слишком много», — приводит слова Кросби журналист Мишель Кречиоло на личной странице в социальной сети X.

Напомним, Кросби получил повреждение в четвертьфинальной встрече со сборной Чехии и пропустил два последних матча канадцев на турнире. «Питтсбург» поместил Кросби в список травмированных.