Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби – о своих решениях на ОИ-2026: нельзя позволять таким вещам закрадываться в голову

Кросби – о своих решениях на ОИ-2026: нельзя позволять таким вещам закрадываться в голову
Комментарии

Капитан сборной Канады и «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос, повлияла ли возможность того, что это будут его последние Олимпийские игры, на принятие каких-либо решений на Играх-2026.

«Я стараюсь не заглядывать так далеко вперёд. Мои мысли были только о том, чтобы попытаться сыграть. Нельзя позволять таким вещам закрадываться в голову, когда ты пытаешься что-то преодолеть или сталкиваешься с трудностями. Думаю, худшее, что можно сделать, это прокручивать в голове самые плохие сценарии. Я просто старался сохранять позитивный настрой, сосредоточиться на игре и найти способ справиться с этим. К сожалению, этого не произошло. До этого ещё далеко, но я действительно старался не думать об этом слишком много», — приводит слова Кросби журналист Мишель Кречиоло на личной странице в социальной сети X.

Напомним, Кросби получил повреждение в четвертьфинальной встрече со сборной Чехии и пропустил два последних матча канадцев на турнире. «Питтсбург» поместил Кросби в список травмированных.

Материалы по теме
Дорогая цена. В Канаде лукавили о статусе Кросби на Олимпиаде — он выбыл надолго
Дорогая цена. В Канаде лукавили о статусе Кросби на Олимпиаде — он выбыл надолго
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android