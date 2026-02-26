Скидки
Овечкин обошёл Дельвеккьо по количеству проведённых игр в истории НХЛ

Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сандин (Лапьер, Чикран) – 33:52    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1551-й в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Алекса Дельвеккьо (1550) и занимает 17-е место.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 59 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».

