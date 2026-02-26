Скидки
Хоккей

Никита Кучеров оформил 700-й результативный пас в НХЛ за карьеру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс», которая проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Этот ассист стал для Никиты 700-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, также на его счету 386 заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
2 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07     2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 28-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу «Тампы» Кучеров тонкой передачей на синюю линию вывел один на один с вратарём партнёра по команде Гейджа Гонсалвеса, который удвоил преимущество «Лайтнинг».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
