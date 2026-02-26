Скидки
Нью-Джерси Дэвилз — Баффало Сэйбрз, результат матча 26 февраля 2026, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Два очка Тейджа Томпсона принесли «Баффало» победу над «Нью-Джерси»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Кребс, Байрэм) – 28:10     0:2 Кребс (Томпсон) – 50:36     1:2 Майер (Хьюз, Братт) – 57:30    
