Два очка Тейджа Томпсона принесли «Баффало» победу над «Нью-Джерси»
В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Кребс, Байрэм) – 28:10 0:2 Кребс (Томпсон) – 50:36 1:2 Майер (Хьюз, Братт) – 57:30
