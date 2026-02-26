Два очка Тейджа Томпсона принесли «Баффало» победу над «Нью-Джерси»

В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 2:1.