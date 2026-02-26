Скидки
Вашингтон Кэпиталз — Филадельфия Флайерз, результат матча 26 февраля 2025, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, у Протаса гол+пас, Овечкин — без очков
Комментарии

В ночь с 25 января на 26 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Янковски (Каррье, Котканиеми) – 13:27     0:2 Ахо – 17:51     0:3 Гостисбер (Мартинук, Стаал) – 24:16     1:3 Лапьер (Милано) – 27:52     2:3 Строум (Протас, Чикран) – 34:58     3:3 Чикран (Протас, Уилсон) – 53:18     4:3 Сурдиф (Карлсон, Фрэнк) – 61:42    

В составе победителей голами отметились Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк и белорусский нападающий Алексей Протас (1+1). Российский звёздный форвард Александр Овечкин завершил встречу без очков. У гостей единственную шайбу забросил Ноа Кейтс. Россияне Матвей Мичков (-1) и Никита Гребёнкин (0) очков в матче не набрали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» примет дома «Вегас Голден Найтс» 28 февраля, а «Филадельфия» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 27 февраля.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
