«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, у Протаса гол+пас, Овечкин — без очков

В ночь с 25 января на 26 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей голами отметились Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк и белорусский нападающий Алексей Протас (1+1). Российский звёздный форвард Александр Овечкин завершил встречу без очков. У гостей единственную шайбу забросил Ноа Кейтс. Россияне Матвей Мичков (-1) и Никита Гребёнкин (0) очков в матче не набрали.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Вашингтон» примет дома «Вегас Голден Найтс» 28 февраля, а «Филадельфия» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 27 февраля.
