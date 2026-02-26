Скидки
Никита Кучеров — 10-й действующий хоккеист, достигший отметки в 700 ассистов

Никита Кучеров — 10-й действующий хоккеист, достигший отметки в 700 ассистов
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 700 результативных передач в Национальной хоккейной лиге Кучеров отметился ассистом в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который проходит в эти минуты на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе (США). На момент написания новости идёт третий период. Счёт 3:0 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07     2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58     3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59     3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp)     4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30     4:2 Нис – 57:13    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, российский форвард стал 10-м действующим игроком, набравшим 700+ голевых передач за карьеру. Ранее данное достижение среди действующих игроков покорялось Эрику Карлссону (701), Натану Маккиннону (701), Александру Овечкину (751), Клоду Жиру (779), Коннору Макдэвиду (782), Анже Копитару (853), Евгению Малкину (862), Патрику Кейну (875), Сидни Кросби (1094).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 29 голов и 63 результативные передачи.

