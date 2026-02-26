Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07 2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58 3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59 3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp) 4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30 4:2 Нис (Нюландер, Мэттьюс) – 57:13
В составе «Тампы» заброшенной шайбой и двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 33 из 35 бросков в створ (94,29%).
За «Тампу» также отличились Брейден Пойнт (дубль) и Гейдж Гонсалвес. Голы «Торонто» на счету Джона Тавареса и Мэтта Ниса.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
