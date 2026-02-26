Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 26 февраля 2026, счёт 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07     2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58     3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59     3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp)     4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30     4:2 Нис (Нюландер, Мэттьюс) – 57:13    

В составе «Тампы» заброшенной шайбой и двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 33 из 35 бросков в створ (94,29%).

За «Тампу» также отличились Брейден Пойнт (дубль) и Гейдж Гонсалвес. Голы «Торонто» на счету Джона Тавареса и Мэтта Ниса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Никита Кучеров оформил 700-й результативный пас в НХЛ за карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android