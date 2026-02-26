Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой и двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 33 из 35 бросков в створ (94,29%).

За «Тампу» также отличились Брейден Пойнт (дубль) и Гейдж Гонсалвес. Голы «Торонто» на счету Джона Тавареса и Мэтта Ниса.

