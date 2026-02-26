Скидки
Только один европеец быстрее Кучерова достиг отметки в 700 ассистов в истории НХЛ

Только один европеец быстрее Кучерова достиг отметки в 700 ассистов в истории НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 700 результативных передач в Национальной хоккейной лиге вторым по скорости среди европейцев в истории. Напомним, Никита отличился голом и двумя передачами в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Его первый голевой пас стал юбилейным.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07     2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58     3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59     3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp)     4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30     4:2 Нис (Нюландер, Мэттьюс) – 57:13    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал вторым игроком, родившимся за пределами Северной Америки, быстрее всех достигшим отметки в 700 результативных передач. На покорение данной отметки россиянину понадобилось 855 игр. Быстрее всех из европейцев это сделал Петер Штястны из Словакии. Он оформил свой 700-й голевой пас в 784-м матче.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 64 результативные передачи.

Никита Кучеров — 10-й действующий хоккеист, достигший отметки в 700 ассистов
