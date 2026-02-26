Только один европеец быстрее Кучерова достиг отметки в 700 ассистов в истории НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 700 результативных передач в Национальной хоккейной лиге вторым по скорости среди европейцев в истории. Напомним, Никита отличился голом и двумя передачами в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Его первый голевой пас стал юбилейным.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал вторым игроком, родившимся за пределами Северной Америки, быстрее всех достигшим отметки в 700 результативных передач. На покорение данной отметки россиянину понадобилось 855 игр. Быстрее всех из европейцев это сделал Петер Штястны из Словакии. Он оформил свой 700-й голевой пас в 784-м матче.
В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 64 результативные передачи.
- 26 февраля 2026
