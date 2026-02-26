Кучеров в девятый раз повторил свою третью по продолжительности результативную серию в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился голом и двумя передачами в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) и продлил свою результативную серию в матчах Национальной хоккейной лиги до 11 матчей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров в девятый раз в своей карьере показывает такую ​​продолжительную серию с набранными очками. При этом, россиянину всего трижды удавалось продлить эту серию: в сезоне-2023/2024 (13 игр), 2019/2020 (12 игр) и 2018/2019 (12 игр).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 64 результативные передачи при показателе полезности «+30».