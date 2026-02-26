Скидки
Артемий Панарин дебютировал в составе «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ с «Вегасом»

Артемий Панарин дебютировал в составе «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ с «Вегасом»
34-летний российский нападающий Артемий Панарин вышел на лёд в составе своего нового клуба «Лос‑Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит на родном для «Кингз» стадионе «Крипто.ком-Арена».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2-й период
1 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59     1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp)    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. Панарин выступает в первом звене и к данной минуте провёл более четырёх минут, не отметившись в протоколе.

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Дебют Артемия за «королей» состоится после завершения олимпийской паузы, «Кингз» сыграют в ночь с 25 на 26 февраля мск дома с «Вегас Голден Найтс».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги у Артемия 57 (19+38) очков в 53 играх в сезоне при показателе полезности «-16».

Первый матч Панарина за «Лос-Анджелес»! Россиянин начинает с голевой передачи
Live
Первый матч Панарина за «Лос-Анджелес»! Россиянин начинает с голевой передачи
