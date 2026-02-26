Скидки
Никита Кучеров вторым из россиян достиг отметки в 30 заброшенных шайб в сезоне НХЛ

Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился голом и двумя передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) и стал вторым российским хоккеистом, достигшим отметки в 30 голов в текущем сезоне НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07     2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58     3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59     3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp)     4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30     4:2 Нис (Нюландер, Мэттьюс) – 57:13    

Для покорения данной снайперской отметки Кучерову потребовалось 52 матча. Первым из россиян, забившим 30 голов, стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Он сделал это ещё 1 февраля в матче «Эдмонтон Ойлерз» (7:3). Сейчас в его активе 32 гола при 38 передачах в 58 играх.

К 30 шайбам в нынешнем сезоне Кучеров добавил 64 результативные передачи при показателе полезности «+30».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

