Кучеров повторил достижение, покорявшееся лишь Малкину и Овечкину из россиян в истории НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьим россиянином, достигшим отметки в 700 результативных передач в Национальной хоккейной лиге. Форвард отличился голом и двумя ассистами в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), а юбилейным стал его первый голевой пас.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, российский форвард стал третьим россиянином, набравшим 700+ голевых передач за карьеру. Ранее данное достижение среди действующих игроков покорялось лишь Евгению Малкину из «Питтсбург Пингвинз» (862) и Александру Овечкину, выступающему за «Вашингтон Кэпиталз».

Кучеров выступает за «молний» с 2014 года. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 855 матчах, в которых записал в свой актив 387 голов и 701 результативную передачу.