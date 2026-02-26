Скидки
Кучеров повторил достижение, покорявшееся лишь Малкину и Овечкину из россиян в истории НХЛ

Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьим россиянином, достигшим отметки в 700 результативных передач в Национальной хоккейной лиге. Форвард отличился голом и двумя ассистами в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), а юбилейным стал его первый голевой пас.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07     2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58     3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59     3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp)     4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30     4:2 Нис (Нюландер, Мэттьюс) – 57:13    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, российский форвард стал третьим россиянином, набравшим 700+ голевых передач за карьеру. Ранее данное достижение среди действующих игроков покорялось лишь Евгению Малкину из «Питтсбург Пингвинз» (862) и Александру Овечкину, выступающему за «Вашингтон Кэпиталз».

Кучеров выступает за «молний» с 2014 года. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 855 матчах, в которых записал в свой актив 387 голов и 701 результативную передачу.

