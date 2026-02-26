Панарин набрал первое очко в дебютном матче за «Лос-Анджелес»

34-летний российский нападающий Артемий Панарин отметился голевым пасом в составе своего нового клуба «Лос‑Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты на родном для «Кингз» стадионе «Крипто.ком-Арена».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 1:1. Панарин отдал результативную передачу на гол канадского форварда Куинтона Байфилда на 15-й минуте первого периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, ранее счёт в матче открыл российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.