Панарин набрал первое очко в дебютном матче за «Лос-Анджелес»

34-летний российский нападающий Артемий Панарин отметился голевым пасом в составе своего нового клуба «Лос‑Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты на родном для «Кингз» стадионе «Крипто.ком-Арена».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2-й период
1 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59     1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp)    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 1:1. Панарин отдал результативную передачу на гол канадского форварда Куинтона Байфилда на 15-й минуте первого периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, ранее счёт в матче открыл российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.

