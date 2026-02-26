Панарин набрал первое очко в дебютном матче за «Лос-Анджелес»
Поделиться
34-летний российский нападающий Артемий Панарин отметился голевым пасом в составе своего нового клуба «Лос‑Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс», который проходит в эти минуты на родном для «Кингз» стадионе «Крипто.ком-Арена».
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2-й период
1 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59 1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp)
На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 1:1. Панарин отдал результативную передачу на гол канадского форварда Куинтона Байфилда на 15-й минуте первого периода.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Отметим, ранее счёт в матче открыл российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
07:23
-
07:13
-
06:54
-
06:45
-
06:37
-
06:24
-
06:19
-
05:55
-
05:38
-
05:38
-
05:24
-
03:28
-
03:14
- 25 февраля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:32
-
23:21
-
23:10
-
22:57
-
22:55
-
22:43
-
22:28
-
22:15
-
22:05
-
21:49
-
21:42
-
21:27
-
21:10
-
21:01
-
21:00
-
20:51
-
20:33
-
20:20