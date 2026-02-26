Александр Овечкин установил вторую по длительности личную безголевую серию в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги до шести матчей.
В матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (3:1) Овечкин не отметился результативными действиями. В последний раз Овечкин забивал 28 января во встрече с «Сиэтл Кракен» (1:5). Таким образом, звёздный россиянин показал вторую по длительности серию без заброшенным шайб в текущем сезоне. Самая длительная серия была с 6 по 24 декабря 2025 года и насчитывала девять встреч.
Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 60 матчах, в которых записал в свой актив 22 гола и 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 920 голов и 752 результативные передачи в 1551 матче.
