Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров опередил Маккиннона и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров опередил Маккиннона и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), которая прошла в ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Заброшенная шайба и ассистентский дубль позволили Никите выйти на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона, опередив форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07     2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58     3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59     3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp)     4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30     4:2 Нис (Нюландер, Мэттьюс) – 57:13    

В активе Кучерова теперь 94 (30+64) очка в 52 матчах, в то время как у пропустившего сегодняшний матч «Колорадо» Маккиннона 93 (40+53) очка в 55 матчах. Лидером гонки пока остаётся нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, текущий матч которого ещё идёт — на данный момент у канадца 97 (34+63) очков в неполных 59 играх.

Клубу Кучерова осталось провести в текущей регулярке 26 матчей, клубу Макдэвида — 24 (включая идущий в эти минуты), клубу Маккиннона — 26.

Гонка бомбардиров НХЛ в сезоне-2025/2026
Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Три очка Кучерова и 33 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android