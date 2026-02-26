Никита Кучеров опередил Маккиннона и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2), которая прошла в ночь с 25 на 26 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Заброшенная шайба и ассистентский дубль позволили Никите выйти на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона, опередив форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

В активе Кучерова теперь 94 (30+64) очка в 52 матчах, в то время как у пропустившего сегодняшний матч «Колорадо» Маккиннона 93 (40+53) очка в 55 матчах. Лидером гонки пока остаётся нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, текущий матч которого ещё идёт — на данный момент у канадца 97 (34+63) очков в неполных 59 играх.

Клубу Кучерова осталось провести в текущей регулярке 26 матчей, клубу Макдэвида — 24 (включая идущий в эти минуты), клубу Маккиннона — 26.

