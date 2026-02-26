Никита Кучеров обошёл Евгения Малкина по числу матчей с 3+ очками в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) и стал четвёртым действующим хоккеистом, который провёл 120 матчей с тремя и более очками.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров обошёл Евгения Малкина (119) по данному показателю. Больше матчей с тремя и более набранными очками среди действующих игроков только у Сидни Кросби (189), Коннора Макдэвида (147) и Александра Овечкина (141).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 52 матчах, в которых записал в свой актив 30 голов и 64 результативные передачи при показателе полезности «+30».