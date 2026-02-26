Кучеров догнал Стэмкоса по числу сезонов с 30+ голами в НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 30-й гол в 52 матчах в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Россиянин отметился голом и двумя передачами в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07 2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58 3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59 3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp) 4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30 4:2 Нис (Нюландер, Мэттьюс) – 57:13
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров в девятый раз в своей карьере забил 30 голов за сезон, сравнявшись по этому показателю со Стивеном Стэмкосом.
К 30 шайбам в нынешнем сезоне Кучеров добавил 64 результативные передачи при показателе полезности «+30». Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 855 матчах, в которых записал в свой актив 387 голов и 701 результативную передачу.
