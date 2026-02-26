Кучеров догнал Стэмкоса по числу сезонов с 30+ голами в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 30-й гол в 52 матчах в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Россиянин отметился голом и двумя передачами в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров в девятый раз в своей карьере забил 30 голов за сезон, сравнявшись по этому показателю со Стивеном Стэмкосом.

К 30 шайбам в нынешнем сезоне Кучеров добавил 64 результативные передачи при показателе полезности «+30». Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 855 матчах, в которых записал в свой актив 387 голов и 701 результативную передачу.