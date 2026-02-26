Скидки
Главная Хоккей Новости

Юта Маммот — Колорадо Эвеланш, результат матча 26 февраля 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» переиграть «Юту», у защитника Сергачёва ассист
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Маммот» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 05:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Келли (Бёрнс, Мэнсон) – 23:26     0:2 Олофссон (Малински, Келли) – 29:13     1:2 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 30:49 (pp)     1:3 Нельсон (Ландеског, Нечас) – 32:20     2:3 Гюнтер (Макбэйн, Кули) – 33:20     2:4 Нечас (Макар, Ничушкин) – 37:17 (pp)    

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, как и защитник «Юты» Михаил Сергачёв.

В составе «Эвеланш» отличились Паркер Келли, Виктор Олофссон, Брок Нельсон и Мартин Нечас. Обе шайбы «Маммот» забросил Дилан Гюнтер.

Комментарии
