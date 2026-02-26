Передача Ничушкина помогла «Колорадо» переиграть «Юту», у защитника Сергачёва ассист

В ночь с 25 на 26 февраля мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Маммот» и «Колорадо Эвеланш». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, как и защитник «Юты» Михаил Сергачёв.

В составе «Эвеланш» отличились Паркер Келли, Виктор Олофссон, Брок Нельсон и Мартин Нечас. Обе шайбы «Маммот» забросил Дилан Гюнтер.